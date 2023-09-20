На Крымском мосту образовалась пробка из сотен машин

На Крымском мосту в пробке застряли почти 500 машин с обеих сторон

На Крымском мосту в пробке застряли почти 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».

В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств, со стороны Тамани — 120. Стоять водителям придется более часа.

Пробка из сотен машин образовалась из-за закрытия движения. Об этом стало известно 20 сентября в 12:09 мск. Причина перекрытия не уточнялась. До этого с обеих сторон моста затруднений проезда к досмотровым пунктам не было.

Через полтора часа движение возобновили.