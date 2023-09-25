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09:47, 25 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способ получить налоговый вычет на пенсии

Эксперт Васильева: пенсионеры могут получить имущественный вычет сразу за 4 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При покупке квартиры пенсионеры могут получить налоговый вычет, то есть вернуть часть вложенных средств, сразу за четыре года. Такой способ назвала в разговоре с Ura.ru доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева.

Деньги вернутся пенсионеру за тот год, когда он приобрел квартиру на пенсии, и за три года до года покупки. Причем неважно, продолжает ли сейчас гражданин работать, однако вернуть налог можно только в случае, если пенсионер платил подоходный налог в последние годы. Если его доходы составляла только пенсия, то получить имущественный вычет не получится.

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Максимальная сумма имущественного вычета достигает двух миллионов рублей. Сумма налога к возврату составит до 260 тысяч рублей, но не больше уплаченного за четыре года налога и 13 процентов от реальной стоимости квартиры. Для того чтобы вернуть часть вложенных в недвижимость денег, пенсионер должен подтвердить свои доходы.

Для возврата налога за текущий год гражданин может получить уведомление о праве на имущественный вычет — его получит работодатель, если у пенсионера есть трудовой договор. За предыдущие годы или при отсутствии трудового договора пенсионер должен подавать декларацию. «Если подать несколько деклараций одновременно, деньги придут сразу за все годы», — посоветовала экономист.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что продать квартиру, не уплачивая подоходный налог, можно спустя пять лет после ее покупки, то есть после истечения минимального срока владения. В некоторых случаях для недвижимости сокращается минимальный срок владения, после которого платить НДФЛ уже не нужно.

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    Нина Ташевская
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