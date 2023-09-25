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17:34, 25 сентября 2023Бывший СССР

Сотрудники телеканала 1+1 захотели взять Коломойского на поруки

Ведущая Мосейчук: сотрудники канала 1+1 захотели взять Коломойского на поруки

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Сотрудники украинского телеканала 1+1 захотели взять арестованного олигарха Игоря Коломойского на поруки. Об этом сообщила ведущая канала Наталья Мосейчук в интервью изданию «Зеркало недели».

«Мы с командой собираемся предложить вариант взятия на поруки Игоря Валерьевича Коломойского как нашего инвестора», — сказала она.

По ее словам, в состав группы, готовой поручиться за бизнесмена, вошли ведущие Алла Мазур и Игорь Цыганык, журналист телеканала ТСН Александр Загородний, а также бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Мосейчук объяснила инициативу желанием коллектива, который работал с Коломойским, проявить гуманность. «Я хорошо помню, в какой период телеканала Игорь Валерьевич зашел как инвестор. Мы называем это "Румунское Иго". После этого телеканал стремительно пошел вверх», — сообщила она.

Ранее судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассмотреть ходатайство с просьбой арестовать активы Коломойского. Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц на сумму более 81,2 миллиона долларов, объектах недвижимости и транспортных средствах.

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    Алевтина Запольская
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