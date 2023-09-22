Суд на Украине отказался арестовать активы олигарха Коломойского

Судья ВАКС Украины отказался арестовывать активы олигарха Коломойского

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с просьбой арестовать активы олигарха Игоря Коломойского, об этом в Telegram-канале сообщил «Центр противодействия коррупции».

Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц на сумму более 81,2 миллиона долларов, почти тысячи объектов недвижимости, более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

В «Центре противодействия коррупции» пояснили, что арест был необходим для конфискации этого имущества в случае обвинительного приговора Коломойскому.

Там отметили, что на основании постановления НАБУ на активы был наложен арест на 48 часов, в дальнейшем его должен продлить следственный судья ВАКС. Ходатайство было на рассмотрении у Олега Ткаченко более десяти дней вместо положенных 48 часов, после чего он закрыл дело без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Коломойскому предъявили новые обвинения. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

