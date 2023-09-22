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00:58, 22 сентября 2023Бывший СССР

Суд на Украине отказался арестовать активы олигарха Коломойского

Судья ВАКС Украины отказался арестовывать активы олигарха Коломойского
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с просьбой арестовать активы олигарха Игоря Коломойского, об этом в Telegram-канале сообщил «Центр противодействия коррупции».

Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц на сумму более 81,2 миллиона долларов, почти тысячи объектов недвижимости, более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

В «Центре противодействия коррупции» пояснили, что арест был необходим для конфискации этого имущества в случае обвинительного приговора Коломойскому.

Там отметили, что на основании постановления НАБУ на активы был наложен арест на 48 часов, в дальнейшем его должен продлить следственный судья ВАКС. Ходатайство было на рассмотрении у Олега Ткаченко более десяти дней вместо положенных 48 часов, после чего он закрыл дело без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что Коломойскому предъявили новые обвинения. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

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    Марина Совина
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