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13:21, 25 сентября 2023Бывший СССР

«Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Лихачев: единственная угроза для ЗАЭС — действия Киева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Действия со стороны Украины являются единственной угрозой для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«С учетом работы более чем в течение года моих товарищей, инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угроз для станции и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований», — заявил Лихачев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина придерживаются рекомендаций, данных агентством для защиты ЗАЭС. По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ не планирует возвращаться к проекту зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Гросси напомнил, что ранее представил пять базовых принципов по обеспечению безопасности станции.

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    Максим Габриелян
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