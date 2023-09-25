Россиянка по пути на работу нашла младенца без одежды в лесу

В Омской области женщина нашла новорожденного мальчика на земле в лесу

В Омской области нашли новорожденного мальчика в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, жительница села Одесское шла на работу через лесопосадку. По пути она заметила младенца примерно одного дня с момента рождения. Он лежал на земле, без одежды. Женщина позвонила в экстренные службы. Ребенка осмотрели и госпитализировали. Отмечается, что видимых телесных повреждений у него нет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность матери новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Ингушетии будут судить женщину, похитившую новорожденного сына у несовершеннолетней.