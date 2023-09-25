Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 25 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка по пути на работу нашла младенца без одежды в лесу

В Омской области женщина нашла новорожденного мальчика на земле в лесу

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Омской области»

В Омской области нашли новорожденного мальчика в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, жительница села Одесское шла на работу через лесопосадку. По пути она заметила младенца примерно одного дня с момента рождения. Он лежал на земле, без одежды. Женщина позвонила в экстренные службы. Ребенка осмотрели и госпитализировали. Отмечается, что видимых телесных повреждений у него нет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность матери новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Ингушетии будут судить женщину, похитившую новорожденного сына у несовершеннолетней.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости