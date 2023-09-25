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Россиянка по пути на работу нашла младенца без одежды в лесу
В Омской области женщина нашла новорожденного мальчика на земле в лесу
В Омской области нашли новорожденного мальчика в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, жительница села Одесское шла на работу через лесопосадку. По пути она заметила младенца примерно одного дня с момента рождения. Он лежал на земле, без одежды. Женщина позвонила в экстренные службы. Ребенка осмотрели и госпитализировали. Отмечается, что видимых телесных повреждений у него нет.
Сейчас правоохранители устанавливают личность матери новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Ингушетии будут судить женщину, похитившую новорожденного сына у несовершеннолетней.