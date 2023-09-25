Названы популярные ошибки при ремонте «однушек»

Дизайнер Тычино: не стоит ставить диван вместо кровати в однокомнатной квартире

При ремонте в однокомнатной квартире не стоит ставить диван вместо обычной кровати и забывать о зонировании. Популярные ошибки, которые совершают желающие изменить интерьер такого жилья, назвала эксперт в области дизайна и архитектуры Юлия Тычино, пишет Mos-SMI.

Диван за счет своей компактности может казаться оптимальным решением для небольшой квартиры. Однако специалистка отметила, что спать на нем не так удобно — в будущем у владельцев могут появиться боли в спине.

Жители «однушки» также могут лишить себя комфорта, если не разделят квартиру на зоны, считает Тычино. «Разделять зоны можно с помощью цвета. Например, стены спальни могут быть белыми, кабинет — коричневым», — посоветовала эксперт. В качестве разделителя дизайнер посоветовала использовать перегородки из разных материалов и шторы.

Еще одной популярной ошибкой специалистка назвала нехватку мест хранения — за счет этого в квартире может возникнуть ощущение хаоса. «Чтобы разместить все вещи так, чтобы пространство оставалось просторным, используйте встроенный шкаф. Он является вместительным и не займет много места в комнате», — подчеркнула Тычино.

Ранее дизайнер раскрыла главные ошибки при ремонте ванной комнаты. Специалистка отсоветовала россиянам самостоятельно рассчитывать количество плитки — это может привести к нехватке материала.