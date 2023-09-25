США оценили решение Мексики пригласить российских военных на парад

Госдеп назвал странным решение Мексики пригласить российских военных на парад

Соединенные Штаты считают «странным» решение властей Мексики пригласить российских военных на празднование дня независимости. Такую оценку дал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Скажу, что мы нашли странным это решение. Больше мне нечего добавить», — сказал он.

Парад в честь Дня независимости Мексики прошел 16 сентября. Участие в нем приняли солдаты 154-го Преображенского полка, который был основан в 1961 году. В посольстве РФ в латиноамериканской стране участие в таком важном для народа Мексики событии назвали большой честью.

Ранее издание The American Thinker писало, что Россия наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена. Это доказывает визит главы МИД Сергея Лаврова в ряд стран региона, указал автор статьи.