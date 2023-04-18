В США признали рост влияния России в странах Латинской Америки

American Thinker: Россия наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности США

Россия наращивает влияние в Латинской Америке из-за некомпетентности политики администрации президента США Джо Байдена. Это доказывает визит главы МИД Сергея Лаврова в ряд стран региона, сообщает издание The American Thinker.

«Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке», — считают журналисты.

Как пишет издание, антиамериканские настроения латиноамериканских страны во главе с левыми политиками помогут Москве наладить с ними прочное сотрудничество. В свою очередь, «заигрывание» администрации Байдена с Кубой и Венесуэлой привели к обратному эффекту. Эти страны сблизились с Россией, и это, ввиду географической близости данных государств к США, выбивает у Вашингтона почву из-под ног.

Несмотря на громкие поздравления от американского лидера новому президенту Бразилии Луле да Силве, тот начал сотрудничать со странами БРИКС, а теперь готовиться принимать Сергея Лаврова. Аналогичная ситуация, считают обозреватели, складывается и в Мексике, которую возглавляет левое антиамериканское правительство. Страна готова к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что США — их крупный торговый партнер.

Таким образом, Россия одерживает дипломатические победы в Латинской Америке и вытесняет оттуда Штаты, резюмируют журналисты.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в страны Латинской Америки. В рамках турне дипломат посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Глава МИД направляется в регион с актуальной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.