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20:29, 25 сентября 2023Среда обитания

Назван срок включения отопления в Москве

Метеоролог Тишковец: отопление в Москве могут включить позже обычного

Фото: АГН «Москва»

Отопление в Москве в 2023 году могут включить позже обычного — во второй половине октября. Такой срок назвал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Метеоролог рассказал, что начало октября в Центральной России будет по-осеннему холодным — температура воздуха опустится до плюс 2–7 градусов Цельсия ночью и плюс 7–12 градусов Цельсия днем. Эти показатели соответствуют климатической норме, уточнил эксперт.

«Кроме того, есть высокая вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй пентаде октября, а значит, шансы на старое бабье лето довольно велики. При ожидаемом температурном сценарии в начале октября переход на тотальную подачу тепла если и целесообразен, то только в детских и школьных учреждениях», — уточнил Тишковец и добавил, что массовое включение отопления в квартирах при таком сценарии будет преждевременным.

Обычно в Москве включают отопление, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение пяти дней и по прогнозу ожидается ее дальнейшее понижение. В 2022 году отопительный сезон в столице стартовал 17 сентября, в 2021-м — 13 сентября, а в 2020-м — 28 сентября.

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    Нина Ташевская
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