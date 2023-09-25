В Нижнем Новгороде отремонтировали детские площадки

В Нижнем Новгороде отремонтировали пять детских площадок

В Нижнем Новгороде в Сормовском, Ленинском и Нижегородском районах отремонтировали детские площадки. Об этом сообщает «КП- Нижний Новгород» со ссылкой на департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города.

Площадки обновили в рамках социального проекта «Сохраняй Нижний». Его цель — вовлечь горожан в работу по сохранению и поддержанию дворовых территорий. Так, вместе со специалистами жители города убрали мусор, отремонтировали вышедшие из строя элементы детских комплексов, а также покрасили лавочки на пяти отобранных площадках.

Отмечается, что в 2022 году специалисты и местные жители отремонтировали 40 детских и спортивных площадок на территории Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Казани около станции метро «Кремлевская» появились шесть скамеек и шесть урн, созданных из переработанного пластика. Для производства уличной мебели потребовалось 350 килограммов производственных отходов, сданных на переработку жителями Татарстана.

