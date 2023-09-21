Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:59, 21 сентября 2023Моя страна

В Казани появились экоскамейки

В Казани установили экоскамейки и экоурны

Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани около станции метро «Кремлевская» появились шесть скамеек и шесть урн, созданных из переработанного пластика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для производства экоурн и экоскамеек потребовалось 350 килограммов производственных отходов, сданных на переработку жителями Татарстана.

Уличную мебель установили в рамках акции «I’ll be back! — Я вернусь!». Ее идея заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь, создав из них полезные предметы или арт-объекты.

Ранее сообщалось, что в городе Агрыз, Республика Татарстан, завершился капитальный ремонт моста через реку Агрызка. Пролетное сооружение сделано из железобетона, а сама дорога — из асфальтобетона.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Запуск китайской ракеты Ceres-1 оказался неудачным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости