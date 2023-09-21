В Казани появились экоскамейки

В Казани установили экоскамейки и экоурны

В Казани около станции метро «Кремлевская» появились шесть скамеек и шесть урн, созданных из переработанного пластика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Для производства экоурн и экоскамеек потребовалось 350 килограммов производственных отходов, сданных на переработку жителями Татарстана.

Уличную мебель установили в рамках акции «I’ll be back! — Я вернусь!». Ее идея заключается в том, чтобы подарить производственным отходам вторую жизнь, создав из них полезные предметы или арт-объекты.

Ранее сообщалось, что в городе Агрыз, Республика Татарстан, завершился капитальный ремонт моста через реку Агрызка. Пролетное сооружение сделано из железобетона, а сама дорога — из асфальтобетона.

