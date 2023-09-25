В Приднестровье нашли обломки ракеты С-300

В селе Кицканы Приднестровья нашли обломки ракеты С-300

В приднестровском селе Кицканы нашли обломки ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, коллективный руководящий орган миротворческой операции) от Приднестровья Олег Беляков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в ночь на 25 сентября над территорией непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) был слышен достаточно серьезный взрыв. По его словам, это сильно взбудоражило людей, живущих в районе села. «Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — сообщил Беляков.

Сопредседатель ОКК добавил, что на место падения обломков выехали саперы и подразделения правоохранительных органов, а территорию инцидента оцепили. Кроме того, прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил. По предварительной информации, в огороде лежала боевая часть ракеты ЗРК С-300, ее изъяли. На ней присутствуют элементы маркировки, по которым установили, что это снаряд образца 1968 года, рассказал он.

Ранее в Министерстве госбезопасности ПМР сообщили, что украинские спецслужбы пытались использовать жителей Приднестровья для разведки и диверсий. Согласно показаниям одного из жителей республики, они, в частности, расспрашивают граждан об их отношении к спецоперации.