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13:43, 25 сентября 2023Моя страна

Поезда из Казани в Ульяновск начнут ходить быстрее

Поезда из Казани в Ульяновск начнут ходить быстрее благодаря модернизации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пригородные поезда, следующие по маршруту КазаньУльяновск, начнут ходить быстрее благодаря модернизации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на АО «Содружество».

Время в пути сократится уже с воскресенья, 1 октября. Так, пассажирские составы будут отправляться из столицы Татарстана в 14:19, что на 16 минут позже обычного графика. В то же время в Ульяновск они прибудут в 20:04 — на шесть минут быстрее, чем раньше.

Кроме того, в обратном направлении поезд отправится в 07:39, то есть на девять минут позже, чем прежде. При этом в Казань он прибудет в 11:12 (на 33 минуты раньше).

В августе между Нижним Новгородом и Арзамасом запустили туристический ретропоезд. Он начал курсировать с 26 августа три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Во главе поезда — паровоз П-36, а в составе — новые комфортабельные вагоны.

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    Карина Черных
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