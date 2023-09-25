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20:36, 25 сентября 2023Силовые структуры

В Москве задержали двоих юношей за изнасилование незнакомки

В Москве задержали двоих юношей, изнасиловавших незнакомку в лесу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали 22-летнего и 19-летнего молодых людей, изнасиловавших 35-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 сентября фигуранты напали в лесу в районе Покровское-Стрешнево на незнакомку. Они надругались над ней.

Их личности быстро установили. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и дактилоскопическая. Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области нашли 46-летнего жителя Великого Новгорода, изнасиловавшего 18-летнюю девушку 20 лет назад.

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    Екатерина Власова
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