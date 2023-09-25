В Азербайджане заявили о полном восстановлении суверенитета страны
Президент Алиев: пять дней назад Азербайджан полностью восстановил суверенитет
Азербайджан пять дней назад полностью восстановил суверенитет. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Sputnik Азербайджан».
По мнению Алиева, дальнейшая реинтеграция армян Нагорного Карабаха в азербайджанское общество пройдет успешно.
Ранее сообщалось, что в городе Ходжалы в Карабахе прошла вторая встреча делегации из Баку с представителями армянского населения региона. Азербайджан на переговорах представлял ответственный за контакты с карабахскими армянами Рамин Мамедов.