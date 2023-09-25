Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Карабахе началась встреча делегации из Баку с армянским населением региона

В Ходжалы началась вторая встреча делегации из Баку с армянами Карабаха

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

В городе Ходжалы в Нагорном Карабахе началась вторая встреча делегации из Баку с представителями армянского населения региона. Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.

Отмечается, что Азербайджан на встрече представляет ответственный за контакты с карабахскими армянами Рамин Мамедов.

Первая встреча армян Карабаха с представителями азербайджанских властей прошла 21 сентября в городе Евлах. На ней обсуждались вопросы реинтеграции. По окончании переговоров представитель армянского населения региона Давид Бабаян заявил об отсутствии окончательного соглашения с Баку.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости