В Карабахе началась встреча делегации из Баку с армянским населением региона

В Ходжалы началась вторая встреча делегации из Баку с армянами Карабаха

В городе Ходжалы в Нагорном Карабахе началась вторая встреча делегации из Баку с представителями армянского населения региона. Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.

Отмечается, что Азербайджан на встрече представляет ответственный за контакты с карабахскими армянами Рамин Мамедов.

Первая встреча армян Карабаха с представителями азербайджанских властей прошла 21 сентября в городе Евлах. На ней обсуждались вопросы реинтеграции. По окончании переговоров представитель армянского населения региона Давид Бабаян заявил об отсутствии окончательного соглашения с Баку.