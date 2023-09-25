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15:40, 25 сентября 2023Россия

Путин встретился с генпрокурором Красновым

Кремль: президент РФ Путин провел встречу с генпрокурором Игорем Красновым

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным прокурором Игорем Красновым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава надзорного ведомства отчитался о работе органов прокуратуры за минувшее полугодие. В частности, Краснов рассказал о работе прокурорских работников, направленной на соблюдение избирательных норм во время единого дня голосования. Также, по словам генерального прокурора, ведомство круглосуточно наблюдает за состоянием законности в военной сфере, в частности, в отношении мобилизованных россиян.

Одним из наиболее волнующих население вопросов остается соблюдение законности в жилищно-коммунальной сфере, отметил Краснов. Помимо этого, он доложил президенту о результатах работы прокуратуры по контролю за бизнесом и экологической ситуацией. Краснов также обратил внимание Путина на координирующую роль прокуратуры в борьбе с преступностью, экстремизмом и коррупцией.

Ранее Краснов призвал бизнес-сообщество открыто обсуждать проблемы для повышение доверия между прокуратурой и предпринимателями.

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    Алан Босиков
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