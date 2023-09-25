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16:29, 25 сентября 2023Среда обитания

Экс-участница «Ранеток» купила четырехкомнатную квартиру с недочетами

Бывшая участница «Ранеток» Женя Огурцова купила новую квартиру под Москвой

Фото: @ogyrtsova_official

Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова купила новое жилье под Москвой. Четырехкомнатную квартиру артистка показала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Огурцова рассказала, что они у мужем уже получили ключи от их будущего дома. Для приемки квартиры в новостройке певица наняла специалиста. «Квартира наша. Теперь можете поздравить нас официально. Конечно, квартиру мы принимали с экспертом, который накатал недочетов на шесть страниц, так что мы будем еще заниматься этим вопросом. Но зато с ключами, что очень радует. Ура-ура-ура!» — заявила певица.

На видео, которые опубликовала Огурцова, видно, что в квартире пока нет ремонта. Внутри есть два санузла и три спальни, а из окон одной из комнат виден ипподром. В квартире она будет жить с мужем, дочкой Евой и сыном Марком от первого брака.

Ранее актер Нил Кропалов, известный по роли в сериале «Ранетки», сообщил о том, что в детстве он долгое время жил в квартире, ранее принадлежавшей знаменитому советскому писателю Константину Симонову. Артист отметил, что его семья поселилась в пятикомнатной квартире Симонова на Арбате благодаря помощи сотрудницы жилищно-эксплуатационной конторы, которая разрешила его родителям-студентам остаться там на короткий срок.

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    Нина Ташевская
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