В США назвали российскую контрмеру против ракет ATACMS

Экс-морпех Берлетик: армия России может эффективно глушить ATACMS с помощью РЭБ

У армии России уже есть средство против ракет ATACMS, которое позволит эффективно глушить их, используя систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такую контрмеру назвал экс-морпех Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик.

«[Ракеты ATACMS] могут сбиться с цели из-за того, что Россия их заглушит с помощью системы РЭБ. Напоминаю, что это уже происходило с комплексами HIMARS», — подметил бывший военный, резюмировав, что эти ракеты станут бесполезными для украинских войск.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в США не стали официально объявлять о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы Россия об этом не узнала. Такое решение было принято, чтобы не предупреждать Россию, которая, в случае если бы о поставках было объявлено, могла бы «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».