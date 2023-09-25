Стало известно о взятии под контроль России Орехово-Василевки

Рогов: российские военные взяли под контроль Орехово-Василевку

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка на северном фланге артемовского направления. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Освобождение Орехово-Василевки значительно улучшает наши тактические позиции на данном участке фронта. Высота поселка достигает 144 метров над уровнем моря», — написал он.

Рогов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят контратаку. «На данный момент идут тяжелые бои», — указал он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обстановке на артемовском направлении. По его словам, ВСУ ведут хаотичные обстрелы Артемовска. Пушилин указал, что на одном из флангов фиксируется высокая активность действий противника. Он также подчеркнул, что основные рубежи, по которым пытаются действовать ВСУ, это Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.