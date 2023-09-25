Глава «Росатома» обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Глава «Росатома» в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность на ЗАЭС

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча прошла на полях саммита агентства в Вене, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

«Стороны обсудили основные моменты текущей и перспективной повестки двустороннего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. Остановились на вопросах, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС», — говорится в релизе госкорпорации.

Ранее генеральный директор «Росатома» заявил, что действия со стороны Украины являются единственной угрозой для ЗАЭС.