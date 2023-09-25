Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 25 сентября 2023Мир

Глава «Росатома» обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Глава «Росатома» в Вене обсудил с главой МАГАТЭ безопасность на ЗАЭС

Фото: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча прошла на полях саммита агентства в Вене, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

«Стороны обсудили основные моменты текущей и перспективной повестки двустороннего взаимодействия между Россией и МАГАТЭ. Остановились на вопросах, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС», — говорится в релизе госкорпорации.

Ранее генеральный директор «Росатома» заявил, что действия со стороны Украины являются единственной угрозой для ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

    МЦД захотели продлить за пределы Московской области

    Детский тренер Дзюбы оценил ответ игрока на вопрос о примирении с Семаком

    Украине дали денег на выплату пенсий

    Полковник назвал слабые места танков Abrams

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Москвичам пообещали третье бабье лето

    В Грузии назвали дату рассмотрения иска об импичменте президента

    Концерты Николаева перенесли на следующий год из-за его пребывания в клинике

    Глава «Росатома» обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости