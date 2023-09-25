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13:07, 25 сентября 2023Среда обитания

В России засняли редкое по красоте полярное сияние

В нескольких российских регионах очевидцы засняли полярное сияние

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

В нескольких российских регионах очевидцы засняли редкое по красоте полярное сияние. Фотографиями поделились подписчики сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».

В частности, в ночь на 25 сентября жители Советска могли застать в небе над рекой Неман полярное сияние в ярком зеленом и алом спектре. Фотографии поразительного атмосферного явления над Ладожским и Медным озерами, озером Волоярви и Сестрорецким разливом публиковал Telegram-канал «АстроФотоБолото». В то же время издание Inkazan.ru разместило фото из татарстанского села Азево, жители которого также увидели полярное сияние.

Ранее 24 сентября в России зафиксировали слабую магнитную бурю. Специалисты отметили, что период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации.

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    Виктория Клабукова
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