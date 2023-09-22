Россиян предупредили о магнитной буре

Астрономы: в воскресенье, 24 сентября, на Земле ожидается магнитная буря

В ближайшее воскресенье, 24 сентября, на Землю придет магнитная буря. Об этом россиян предупредили астрономы на сайте лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ и ИСЗФ.

По словам специалистов, наибольшее возмущение геомагнитного поля будет ощущаться в шесть утра по московскому времени. При этом вероятность сильного магнитного шторма 24 сентября будет низкой — ученые оценили ее лишь в пять процентов.

В предыдущий раз россиян предупреждали о приходе магнитной бури в середине месяца — с 13 по 15 сентября. Специалисты отметили, что период может быть опасным для метеозависимых людей — во время магнитной бури они могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Кроме того, могут начаться сбои в работе различных устройств и приборов, например в системах радиолокации.