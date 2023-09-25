В Тамбове пройдет фестиваль сокольников

В селе Панское Мичуринского округа Тамбовской области с 28 по 30 сентября пройдет всероссийский слет сокольников «Живое наследие». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Гости фестиваля узнают о традициях соколиной охоты, которая включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, а также смогут ознакомиться с экспозицией ловчих птиц и выставкой «Соколиная охота народов мира».

28 и 29 сентября состоятся квалификационные испытания, а 30 сентября — открытие фестиваля и шоу-программа «Царская соколиная охота». Зрители увидят соревнования соколов в различных номинациях, среди которых «Рейсинг» (гонки соколов), «Вабление» (выучка соколов), «Курсинг» (механический заяц).

Также на фестивале пройдут шоу воздушных гимнастов, выступления дрессированных собак, будут работать аллея мастеров, охотничья кухня и детские площадки.

Ранее в Твери прошел исторический фестиваль «Княжество Тверское», в рамках которого прошел рыцарский турнир по историческому средневековому бою «Меч Твери». Кроме того, гостей фестиваля ждали мастер-классы, палатки средневековых купцов и лучный тир.