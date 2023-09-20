В российском городе пройдут рыцарский турнир и каскадерские бои

Исторический фестиваль «Княжество Тверское» пройдет 24 сентября в Твери

В Твери в воскресенье, 24 сентября, пройдет исторический фестиваль «Княжество Тверское». Как уточнили в пресс-службе правительства региона, гости и местные жители смогут в этот день больше узнать о быте, играх и военном деле прошлого.

В день фестиваля с 12 часов можно будет принять участие в мастер-классах, побывать в палатках средневековых купцов, испытать себя в лучном тире, а также попробовать себя во множестве других активностей, включенных в программу мероприятия.

«Одним из самых зрелищных событий фестиваля станет рыцарский турнир по историческому средневековому бою "Меч Твери". Бойцы сразятся в стальных доспехах в нескольких номинациях», — добавили в пресс-службе, указав, что на одной из центральных площадок также можно будет посмотреть серию показательных выступлений и исторических инсценировок от военно-исторического клуба «Дружина».

Ранее сообщалось, что в Северодвинске пройдет персональная художественная выставка Алены Севастьяновой «Грибы говорят».