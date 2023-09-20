В Северодвинске откроется выставка о тайной жизни грибов

В Северодвинске откроется выставка «Грибы говорят» Алены Севастьяновой

В Северодвинске пройдет персональная художественная выставка Алены Севастьяновой «Грибы говорят». Об этом сообщает издание «Регион.29».

Экспозиция посвящена жизни грибов, скрытой от глаз человека. Севастьянова работала над ней несколько лет, пробуя ответить на вопрос «Что же такое гриб?». На выставке она представит 14 работ.

«Грибы гораздо ближе, чем мы можем себе представить, ведь они захватили практически все биомы Земли. От микроскопических невидимок, которые не обнаружить невооруженным взглядом, до многотонных плодовых тел, объединенных одной микоризой, существующей сотни лет. Грибы отражают переходность, постоянный процесс, неустойчивость», — считает Севастьянова.

Экспозиция будет работать до 23 декабря.

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