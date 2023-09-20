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16:06, 20 сентября 2023Моя страна

В Северодвинске откроется выставка о тайной жизни грибов

В Северодвинске откроется выставка «Грибы говорят» Алены Севастьяновой

Фото: Hans Veth / Unsplash

В Северодвинске пройдет персональная художественная выставка Алены Севастьяновой «Грибы говорят». Об этом сообщает издание «Регион.29».

Экспозиция посвящена жизни грибов, скрытой от глаз человека. Севастьянова работала над ней несколько лет, пробуя ответить на вопрос «Что же такое гриб?». На выставке она представит 14 работ.

«Грибы гораздо ближе, чем мы можем себе представить, ведь они захватили практически все биомы Земли. От микроскопических невидимок, которые не обнаружить невооруженным взглядом, до многотонных плодовых тел, объединенных одной микоризой, существующей сотни лет. Грибы отражают переходность, постоянный процесс, неустойчивость», — считает Севастьянова.

Экспозиция будет работать до 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в Музее изобразительного искусства имени Машкова в рамках фестиваля психического здоровья PSYФЕСТ пройдет выставка мужского аутсайдерского искусства «За стеной». Аутсайдерское искусство (от английского слова outsider — «посторонний» — прим. «Ленты.ру») — художественное направление, участники которого имеют ментальные особенности или психиатрический опыт, не имеют академического образования и создают произведения искусства исключительно для себя, не ориентируясь на зрителя. Всего будет показано более 100 работ 25 художников, в том числе из Белоруссии.

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    Сергей Истомин
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