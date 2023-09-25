Софи Лорен упала в своем доме и попала в больницу с переломом бедра

Актриса Софи Лорен попала с в больницу с переломом бедра после падения

Итальянская актриса Софи Лорен попала в больницу с переломом ноги после падения в своем доме в Женеве. Об этом сообщил ресторан Sophia Loren Restaurant в городе Бари, который звезда кинематографа должна была открыть 26 сентября, передает РИА Новости.

89-летнюю Лорен срочно доставили в больницу для проведения обследования, у нее обнаружили несколько переломов бедра и успешно прооперировали.

Сейчас вместе с актрисой находятся ее сыновья Эдоардо и Карло. Кинозвезде предстоит период восстановления.

В августе народный артист России Юрий Назаров был госпитализирован после неудачного падения на станции метро «Полежаевская» в Москве. 86-летний актер попал в больницу с подозрением на перелом ноги, однако во время обследования врачи выяснили, что в результате падения он получил ушиб бедра.

