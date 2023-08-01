Народный артист Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован после неудачного падения на станции метро «Полежаевская» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, 86-летний актер попал в больницу с подозрением на перелом ноги, однако во время обследования врачи выяснили, что в результате падения Наазаров получил ушиб бедра. О том, в каком состоянии артист находится сейчас, не сообщается.

В середине июля стало известно, что американский хип-хоп-исполнитель Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) упал в ограждение, когда попытался прыгнуть на руки фанатам во время концерта.

Ранее появились новые подробности состояния народной артистки России Ирины Мрошниченко, которую госпитализировали с тяжелой формой гриппа.

