Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 1 августа 2023Культура

Народный артист Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован после неудачного падения на станции метро «Полежаевская» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, 86-летний актер попал в больницу с подозрением на перелом ноги, однако во время обследования врачи выяснили, что в результате падения Наазаров получил ушиб бедра. О том, в каком состоянии артист находится сейчас, не сообщается.

В середине июля стало известно, что американский хип-хоп-исполнитель Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) упал в ограждение, когда попытался прыгнуть на руки фанатам во время концерта.

Ранее появились новые подробности состояния народной артистки России Ирины Мрошниченко, которую госпитализировали с тяжелой формой гриппа.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Польши вызвали в МИД Украины

    «Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай

    Стало известно число эвакуируемых из Нигера французов

    Евросоюз обратился к России в связи с атаками дронов на Москву

    Цены на бензин в России резко подскочили

    Украина атаковала приграничный российский регион

    Названы главные кандидаты на вступление в БРИКС

    На Украине захотели отправить в отставку министра спорта

    34-летняя Агата Муцениеце показала пресс

    Народный артист Юрий Назаров госпитализирован после падения в метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости