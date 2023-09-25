Российские истребители уничтожили пункты и бронетехнику ВСУ

Су-34 уничтожили пункты и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что российские истребители уничтожили командные пункты и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении. В ведомстве добавили, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью ликвидировать укрепленные сооружения и технику противника с большой высоты.

Ранее российские военные использовали 122-миллиметровые агитационные снаряды на краснолиманском направлении. Командир группы с позывным Логан уточнил, что в каждом снаряде находилось более тысячи листовок, они выполнены на украинском языке.