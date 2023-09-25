Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 25 сентября 2023Ценности

58-летняя актриса станцевала в бикини на камеру

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость станцевала на камеру в бикини бирюзового цвета из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего инфлюэнсер надела очки марки Elton John Eyewear. «Я в раю», — подписала публикацию Херли.

Подписчики оценили фигуру бизнесвумен под постом. «Просто шикарна», «Нереальная красотка», «Я обожаю тебя», «Идеальная фигура», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер также опубликовала снимок в откровенном образе. 53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью

    Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины

    Власти Молдавии назвали шулерами за отказ признавать долг перед «Газпромом»

    58-летняя актриса станцевала в бикини на камеру

    Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине

    Вещество в кофе предотвратило возрастные нарушения работы мозга

    Внучку Маяковского возмутили необоснованные обвинения

    Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

    Эксперты объяснили важность баланса в структуре тела для эффективных тренировок

    Степанакерт в Нагорном Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости