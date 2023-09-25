58-летняя актриса станцевала в бикини на камеру

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась кадрами в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость станцевала на камеру в бикини бирюзового цвета из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Среди прочего инфлюэнсер надела очки марки Elton John Eyewear. «Я в раю», — подписала публикацию Херли.

Подписчики оценили фигуру бизнесвумен под постом. «Просто шикарна», «Нереальная красотка», «Я обожаю тебя», «Идеальная фигура», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе немецкая супермодель Клаудия Шиффер также опубликовала снимок в откровенном образе. 53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку.