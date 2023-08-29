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01:00, 29 августа 2023Ценности

53-летняя Клаудия Шиффер показала фигуру в бикини

Фото: @claudiaschiffer

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер поделилась с фанатами снимком в откровенном образе. Соответствующий кадр она показала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя манекенщица позировала на крыльце дома в разноцветном бикини в клетку. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. На размещенной фотографии видно, что она также надела белые солнцезащитные очки и золотое колье. «Отпраздновала день рождения в греческом раю», — подписала модель свой пост.

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Подписчики восхитились внешностью Шиффер в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Супер», «Выглядишь очень молодо», «Просто вау», «Шикарная фигура», — высказывались многочисленные поклонники.

В феврале модель Пэрис Хилтон повторила откровенный наряд 21-летней давности. Знаменитость появилась на публике в корсетном блестящем мини-платье серебристого цвета марки Nicole + Felicia в сочетании с чокером и туфлях на высоких каблуках со стразами. Хилтон уже выходила в свет в похожем коротком платье с глубоким декольте в 2002 году.

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    Карина Черных
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