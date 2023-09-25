Солист «Три дня дождя» рассказал о наркотическом срыве перед концертом

Солист «Три дня дождя» Викторов рассказал о наркотическом срыве перед концертом

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал о наркотическом срыве, который произошел перед концертом коллектива в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в интервью, доступном на YouTube-канале «Вписка».

Исполнитель рассказал, что в тот день чувствовал себя плохо и попросил организаторов отменить выступление. В этой просьбе ему было отказано, поэтому артист решил употребить запрещенные вещества, чтобы ему полегчало.

«Я поехал за "кладом", взял себе, употребил, поехал на концерт, полегчало», — поделился исполнитель, добавив, что после этого повторно попросил отменить выступление, однако этого не произошло, так как на площадке уже собирались поклонники группы.

По словам продюсера коллектива Сергея Слэма, он увидел, как Викторов собирается пить виски на концерте и показал ему запрещающий жест за кулисами, однако это не остановило музыканта. Сам солист группы заявил, что совсем не помнит выступления, так как пришел в себя только на следующий день.

Он добавил, что одной из причин срыва концерта было употребление крепкого алкоголя. Викторов рассказал, что кодировался шесть раз, но все равно срывался.

5 июня этого года сообщалось, что Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге и сорвал выступление. Молодой человек не мог устоять на ногах и удержать в руках микрофон.

Позже медиаменеджер группы объяснил причины срыва солиста запоем.

