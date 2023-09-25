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15:24, 25 сентября 2023Экономика

Названы главные проблемы крупнейшей экономики мира

WSJ: рост цен на нефть может замедлить экономический рост США
СюжетПротесты в США

Фото: Paul Sancya / AP

Забастовка работников автопрома, продолжительное прекращение работы государственных учреждений, возобновление выплат по студенческим займам и рост цен на нефть осенью являются главными проблемами для американской экономики. Эти факторы могут сказаться на темпах увеличения ВВП США, заявил главный экономист EY-Parthenon (консалтингового подразделения компании Ernst & Young) Грегори Дако. Его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

По отдельности названные факторы не способны оказать значительного давления на крупнейшую экономику мира. Однако в совокупности они представляют собой «четырехкратную угрозу» для ВВП США, предупредил аналитик. С учетом этих рисков Дако спрогнозировал падение темпов экономического роста в Соединенных Штатах до 0,6 процента по итогам четвертого квартала после ожидаемого прироста в 3,5 процента по итогам третьего.

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Забастовка работников автопрома против трех автопроизводителей — General Motors, Ford Motor и Stellantis — началась в США 15 сентября. По оценкам экспертов американского банка Goldman Sachs, еженедельный ущерб от протестов может составить 0,05-0,1 процента ВВП. Еще одним препятствием для экономического роста может стать шатдаун, если власти не смогут договориться о финансировании госучреждений. При таком сценарии около 800 тысяч госслужащих могут не выйти на работу, что приведет к охлаждению потребительского спроса в стране.

Возобновление выплат по студенческим займам с 1 октября, в свою очередь, может также негативно сказаться на финансовом положении отдельных категорий граждан. Наконец, рост мировых цен на нефть рискует привести к дальнейшему удорожанию бензина на внутреннем рынке США после рекордного с июня 2022 года скачка стоимости топлива на 10,6 процента в августе, что станет предпосылкой для ускорения потребительской инфляции.

Во второй половине января во время Всемирного экономического форума в Давосе аналитики назвали инфляцию, макроэкономическую нестабильность и геополитические конфликты главными проблемами для мировой экономики. На этом фоне темпы роста глобального ВВП могут сократиться по итогам 2023 года. Еще одними препятствиями для мировой экономики станут удорожание стоимости жизни и торговые войны.

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    Анатолий Акулов
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