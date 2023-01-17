Названы три главных риска для мировой экономики

В Давосе назвали инфляцию и макроэкономическую нестабильность главными рисками

Во время Всемирного экономического форума в Давосе аналитики назвали главные три проблемы для мировой экономики: инфляцию, макроэкономическую нестабильность и геополитические конфликты. Об этом пишет Bloomberg.

Экономисты и топ-менеджеры компаний также считают вероятным риск наступления глобальной рецессии в этом году. Около 73 процентов руководителей и менеджеров уверены, что темпы роста мировой экономики упадут в 2023 году. Порядка 40 процентов убеждены, что их организации не будут экономически жизнеспособными через десять лет, если они не изменят бизнес-модель.

Другие экономисты считают, что главная угроза — удорожание стоимости жизни. Также они упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальные волнения, геополитическую конфронтацию и угрозу ядерной войны.

Среди новых вызовов — большой уровень долга, начинающаяся эра низкого экономического роста и глобальных инвестиций, а также растущее давление последствий изменения климата.