США выделят Польше кредит на модернизацию обороны
США и Польша подписали соглашение о выделении кредита Варшаве объемом в 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны. Об этом заявил Государственный департамент США, сообщает Reuters.
«В дополнение к своей центральной вспомогательной роли в содействии международной помощи соседней Украине Польша продемонстрировала свою непоколебимую приверженность укреплению региональной безопасности посредством крупных инвестиций в оборонные расходы», — сообщили в ведомстве.
Ранее Соединенные Штаты потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Как отметил собеседник агентства Bloomberg, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.