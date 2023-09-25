США направили Киеву список требований для продолжения получения помощи

Белый дом направил Украине список требований для продолжения получения помощи

Белый дом направил Украине письмо со списком требований, которые необходимо исполнить для дальнейшего получения военной помощи. Об этом сообщает «Украинская правда».

Документ подписан заместителем помощника президента США по национальной безопасности Майклом Пайлом. Среди прочего, он указывает на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, а также ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по одному человеку.

Также в Вашингтоне хотят увидеть усиление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое должно получить право на прослушку. В ведении Службы безопасности Украины (СБУ) планируют оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью.

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