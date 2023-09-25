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09:36, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Переехавший в США российский блогер раскритиковал одну особенность страны

Кадр: STANDUP LA / YouTube

Российский блогер Анатолий Власов, переехавший в США, раскритиковал одну особенность страны. В эфире подкаста для YouTube-канала STANDUP LA он заявил, что ему не нравятся американские пригороды, или субурбии.

По словам Власова, пригороды в США ему не нравятся тем, что там ничего нет, кроме частных жилых домов. «Мне не нравится американская субурбия, где тебе нужно 20 минут ехать до дома, где нет тротуара, где ты идешь, он просто заканчивается и все. (...) Мне нравится, что я могу проснуться, выйти, почувствовать город, сходить за кофе пешком, потому что в субурбии этого нет», — высказался блогер.

Власов уточнил, что сейчас живет в квартире в городе Глендейл, штат Калифорния.

Анатолий Власов — российский YouTube-блогер, который прославился благодаря видео, где он рассказывает о своей жизни в Соединенных Штатах, а также об американской культуре и менталитете. На его YouTube-канал под названием «Столица Мира» сегодня подписан один миллион пользователей.

Ранее известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, опроверг распространенный миф об Америке. Он назвал заблуждением мнение о том, что в Соединенных Штатах нет кумовства.

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    Олег Давыдов
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