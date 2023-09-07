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10:54, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Вернувшийся в Россию из США известный блогер опроверг миф об Америке

Вернувшийся в Россию блогер Сардаров опроверг миф, что в США нет кумовства

Кадр: «Историс - Откройте, Давид!» / YouTube

Известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, опроверг распространенный миф о том, что в Америке нет кумовства. О жизни в этой стране он высказался в интервью проекту «Историс — Откройте, Давид!», видео есть на YouTube.

«Кумовство, кстати, есть везде. Даже в Америке. По этому поводу заблуждений пусть ни у кого не будет», — заявил Сардаров.

Говоря о переезде в США и попытках построить там карьеру, блогер также заявил, что эта страна уже дважды «приземляла» его и забирала все, что у него было. «Я каждый раз туда еду с таким воодушевлением, с мотивацией, с мечтой детской (...). И еду туда — ну вот, все, я опять стал сильный, я понял, что нужно сделать, сейчас у меня получится — и ничего не получается», — посетовал Сардаров.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Тогда он посетовал на серьезные траты в Америке и выразил уверенность в том, что высокого уровня жизни в этой стране сложно достигнуть.

В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Сардаров пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Однако впоследствии он снова на какое-то время уезжал в Америку. Во время пребывания в этой стране блогер рассказывал, что испытывает тоску по близким и по России.

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    Олег Давыдов
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