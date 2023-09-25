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07:47, 25 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов

Гуменюк: в Одессе после взрывов 25 сентября повреждена портовая инфраструктура
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября. Ее слова приводит РИА Новости.

Спикер Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметила, что взрывы произошли в припортовой инфраструктуре и зернохранилище.

«Попали в зернохранилище. И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — сообщила Гуменюк.

В ночь на 25 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области. В Одесской области, в том числе в Рени и Измаиле, присутствовала угроза ракетных ударов, в небо была поднята авиация, активно работали системы противовоздушной обороны.

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    Марина Совина
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