Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:14, 25 сентября 2023Бывший СССР

Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины

«Зеркало недели»: взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области

Фото: Pixabay

Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Одесской области, в том числе в Рени и Измаиле, присутствует угроза ракетных ударов, в небо поднята авиация, активно работают системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Накануне днем в Одесской области также были слышны звуки взрывов, в регионе работала ПВО. В ночь на 23 сентября взрывы произошли в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

22 сентября в подконтрольной Украине части Запорожской области раздались несколько взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО предприняли меры по отражению атаки беспилотника над Тульской областью

    Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины

    Власти Молдавии назвали шулерами за отказ признавать долг перед «Газпромом»

    58-летняя актриса станцевала в бикини на камеру

    Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине

    Вещество в кофе предотвратило возрастные нарушения работы мозга

    Внучку Маяковского возмутили необоснованные обвинения

    Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

    Эксперты объяснили важность баланса в структуре тела для эффективных тренировок

    Степанакерт в Нагорном Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости