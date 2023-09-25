Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины

«Зеркало недели»: взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области

Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области Украины, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Одесской области, в том числе в Рени и Измаиле, присутствует угроза ракетных ударов, в небо поднята авиация, активно работают системы противовоздушной обороны.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Накануне днем в Одесской области также были слышны звуки взрывов, в регионе работала ПВО. В ночь на 23 сентября взрывы произошли в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

22 сентября в подконтрольной Украине части Запорожской области раздались несколько взрывов.

