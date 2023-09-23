Взрывы прозвучали в заливе у Одессы

«Зеркало недели»: около поселка Затока Одесской области прозвучали взрывы

В районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram со ссылкой на местные паблики.

Подробностей произошедшего не приводится. Также отмечается, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Жителей региона призвали спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли по меньшей мере четыре взрыва. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы раздались в Запорожье и пригороде. По его словам, в регионе работали украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).