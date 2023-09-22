В Запорожье произошли взрывы

Рогов: в Запорожье произошли по меньшей мере четыре взрыва

В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли несколько взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы раздались в Запорожье и пригороде. «В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучало несколько взрывов. <...> Земляки сообщают, что на данный момент было не менее четырех взрывов», — рассказал Рогов. Он добавил, что сейчас в регионе работают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

О взрывах в Запорожье также сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее взрывы прогремели в четырех городах Украины. Речь идет об Ивано-Франковске, Ровно, часть которого осталась без электричества, Хмельницком и Харькове.