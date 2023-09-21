В четырех городах Украины произошли взрывы

СМИ Украины сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Ровно, Хмельницком и Харькове

В городе Ивано-Франковск на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Украинский телеканал «Общественное» также сообщил о взрывах, прогремевших в украинском городе Ровно. Отмечалось, что в результате часть населенного пункта осталась без электричества. По данным СМИ, взрывы также прозвучали в Хмельницком, Харькове и Винницкой области республики.

Ранее стало известно о взрывах в Дрогобычском районе Львовской области. До этого появлялась информация об аналогичных происшествиях в Киеве и Киевской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.