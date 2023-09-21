Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:13, 21 сентября 2023Бывший СССР

В четырех городах Украины произошли взрывы

СМИ Украины сообщили о взрывах в Ивано-Франковске, Ровно, Хмельницком и Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Євгенія Височина / Unsplash

В городе Ивано-Франковск на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Украинский телеканал «Общественное» также сообщил о взрывах, прогремевших в украинском городе Ровно. Отмечалось, что в результате часть населенного пункта осталась без электричества. По данным СМИ, взрывы также прозвучали в Хмельницком, Харькове и Винницкой области республики.

Ранее стало известно о взрывах в Дрогобычском районе Львовской области. До этого появлялась информация об аналогичных происшествиях в Киеве и Киевской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

    У кафе в центре Москвы мужчину ранили из его же пистолета

    В Запорожской области предложили Украине войти в состав России

    Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

    Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

    Бывшая жена Моргенштерна назвала многотысячную сумму трат на уход за собой

    Власти России сообщили о сохранении проблем с выплатой пенсий за рубежом

    Названо имя следующего соперника Эдвардса в UFC

    Генсек ООН заявил об открытии человечеством врат в ад

    Бельгия захотела найти применение самолетам F-16 на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости