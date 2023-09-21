Стало известно о взрывах во Львовской области
Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о взрывах в Дрогобычском районе областиСюжетВзрывы в Киеве:
Во Львовской области Украины прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
Глава ОВА уточнил, что взрывы прогремели в Дрогобычском районе, добавив, что на место происшествия выехали все профильные службы.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Киеве и Киевской области. На всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога.