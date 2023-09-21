На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал о воздушной опасности прозвучал с 03:52 по 05:49 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Белгородскую область. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попало село Головчино в десяти километрах от российско-украинской границы.

16 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.