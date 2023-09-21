В Киеве произошли взрывы

«Общественное»: в Киеве произошли мощные взрывы

В Киеве произошли мощные взрывы. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Общественное».

«В Киеве мощные взрывы», — отмечается в публикации. Также СМИ сообщало о взрывах в Киевской области.

Ранее 21 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

19 сентября сообщалось, что взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлялась в восьми областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской. Кроме того, в Харькове произошла серия взрывов, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.