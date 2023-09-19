В трех регионах Украины сообщили о взрывах

«Общественное» сообщило о взрывах в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области

В трех регионах Украины слышны звуки взрывов, об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Взрывы прозвучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин сообщил, что в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), передает «Зеркало недели».

Информацию о взрыве в Кривом Роге подтвердил мэр города Александр Викул, уточняет издание. В Днепропетровской области присутствует угроза ракетного удара, заявили Воздушные силы Украины.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в восьми областях: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВН) Олег Синегубов. Накануне стало известно, что на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области Украины произошли два взрыва с последующим возгоранием.

