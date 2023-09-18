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10:37, 18 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах и пожаре на предприятии в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОВА сообщили о двух взрывах и пожаре на предприятии в регионе
СюжетВзрывы в Херсоне:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ночью на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области Украины произошли два взрыва с последующим возгоранием. Об этом сообщили в областной военной администрации (ОВА).

Как уточнили в ОВА, впоследствии пожар был потушен. Отмечается, что в результате случившегося также была повреждена железнодорожная колея.

Ранее стало известно о ночных взрывах в Измаиле Одесской области, которые произошли спустя 20 минут после объявленной в регионе воздушной тревоги. В ночь на 18 сентября взрывы также произошли в Херсоне.

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    Георгий Нестеров
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