Стало известно о взрывах и пожаре на предприятии в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОВА сообщили о двух взрывах и пожаре на предприятии в регионе

Ночью на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области Украины произошли два взрыва с последующим возгоранием. Об этом сообщили в областной военной администрации (ОВА).

Как уточнили в ОВА, впоследствии пожар был потушен. Отмечается, что в результате случившегося также была повреждена железнодорожная колея.

Ранее стало известно о ночных взрывах в Измаиле Одесской области, которые произошли спустя 20 минут после объявленной в регионе воздушной тревоги. В ночь на 18 сентября взрывы также произошли в Херсоне.