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01:48, 18 сентября 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Херсоне произошли взрывы в ночь на понедельник, 18 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«В Херсоне снова слышны взрывы», — говорится в сообщении издания.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.

3 сентября также сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. В этот же день в Одесской области произошел взрыв около порта, возник пожар. Как стало известно позднее, была повреждена портовая инфраструктура.

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    Марина Совина
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