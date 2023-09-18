«Зеркало недели»: в Херсоне произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы в ночь на понедельник, 18 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«В Херсоне снова слышны взрывы», — говорится в сообщении издания.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.

3 сентября также сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошел взрыв. В этот же день в Одесской области произошел взрыв около порта, возник пожар. Как стало известно позднее, была повреждена портовая инфраструктура.